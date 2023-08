La Tunisie obligée d’importer 100 % de ses besoins en céréales (responsable de l’UTAP)

Le membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), chargée de l’agriculture irriguée et des légumes a évoqué, ce mardi 15 août, la carence en termes de récolte céréalière, par rapport aux années écoulées, et son impact sur les stocks de 2023.

Dans un entretien avec Mosaïque, il a expliqué que la Tunisie est passée par un contexte climatique difficile ayant impacté les grandes cultures dans différents secteurs agricole, signalant que la moisson céréalière, de blé dur est extrêmement modeste, dans la mesure où elle n’a pas dépassé les 5 millions de quintaux, et la collecte dans la limite de 2.8 millions de quintaux.

Le responsable de l’UTAP a ajouté que la faible production, et les pluies des mois de Mai et Juin ont provoqué la germination sur pied, ce qui a fait craindre les agriculteurs quant à la qualité des céréales, et leur indisponibilité la prochaine saison.

Le ministère de l’Agriculture s’est préparé pour affronter cette situation, en mobilisant environ 200 mille quintaux de semences de blé dur. Les Agriculteurs ont effectué des tests pour s’assurer de la qualité, et cet obstacle a été surmonté, a-t-il souligné.

Devant cette récolte modeste, la Tunisie sera obligée d’importer ses besoins en céréales dans une proportion de 100 %, étant donné que le taux de production est de 0 %.

Le président de la république avait limogé hier le PDG de l’office des céréales, et appelé la ministre de la Justice à enclencher des poursuites contre les spéculateurs dans le domaine de la distribution des céréales…

Gnetnews