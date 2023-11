La Tunisie participe au 8ème forum de l’Union pour la Méditerranée prévu ce lundi à Barcelone

Le ministre réaffirmera, à cette occasion, la position ferme et constante de la Tunisie en faveur des droits légitimes et immuables du peuple palestinien, et les appellera, ses homologues de l’UPM, à assumer la responsabilité politique et morale qui leur incombe en s’engagent résolument à mettre fin à l’agression de l’occupant, à assurer la continuité de l’aide humanitaire urgente, et à lever le blocus imposé dans la Bande de Gaza et dans toute la Palestine, rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.