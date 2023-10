La Tunisie participe au salon Top Resa du 3 au 5 octobre à Paris

La Tunisie participe au salon IFTM Top Resa, qui se tient du 3 au 5 Octobre, à Paris (France).

L’aile du tourisme tunisien est constituée d’espaces consacrés à l’ONTT, pour la promotion des attributs du tourisme durable, à l’instar du tourisme oasien, du tourisme culturel, hospitalier, sportif, ainsi que du tourisme des affaires et des congrès.

Elle abrite, également, des espaces pour les professionnels tunisiens, afin qu’ils puissent nouer des rencontres et partenariats agissants avec leurs homologues de France, et des différents autres marchés touristiques mondiaux.

Ce salon professionnel, l’un des plus grands du tourisme et des voyages, organisé annuellement à la capitale française, au parc des expositions de la porte de Versailles, attire plus de 30 mille opérateurs internationaux, issus de destinations touristiques, d’enseignes commerciales mondiales, ainsi que d’offices de tourisme, de compagnies aériennes, de chaînes hôtelières, d’agences de voyage, de sociétés de technologies, et de startups, opérant dans le secteur touristique.

Gnetnews