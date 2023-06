La Tunisie plaide pour « la consolidation de la place de l’Afrique dans les chaînes de valeur et de production mondiales »

La délégation tunisienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, au 22ème Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement du marché commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), tenu du 6 au 8 juin à Lusaka, (Zambie), a souligné la nécessité de promouvoir l’intégration économique régionale et la consolidation de la place de l’Afrique dans les chaînes de valeur et de production mondiales en vue de protéger les intérêts de ses pays, contribuer à la réalisation du progrès économique et social et soutenir les fondements de la paix et de la stabilité dans notre région.

L’accent a également été mis sur le renforcement du rôle du secteur privé, des hommes d’affaires notamment les jeunes et les femmes entrepreneurs dans la région du COMESA, et sur la mise en place de mécanismes et de programmes de soutien visant à renforcer davantage leur rôle de premier plan dans le développement et la sécurité, rapporte ce jeudi après-midi, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Face à la précarité engendrée par les changements climatiques, il a été suggéré de multiplier les efforts pour développer une vision globale et pratique basée sur des méthodes et des mécanismes prouvés pour soutenir les pays africains et renforcer leurs capacités à s’adapter aux effets négatifs du changement climatique, en fournissant les fonds nécessaires stipulés dans les accords internationaux pour y faire face, promouvoir les investissements dans les énergies renouvelables et propres et assurer le transfert des technologies nécessaires.

L’Afrique a suffisamment de potentiel pour être prospère, à travers la consolidation de la solidarité, et de l’organisation, en croyant en ses propres capacités, a estimé, en conclusion, la délégation tunisienne.

Gnetnews