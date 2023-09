La Tunisie préoccupée par la montée des politiques sionistes de judaïsation d’al-Quds

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a exprimé, ce mercredi 06 septembre, la préoccupation de la Tunisie, envers la montée des atteintes et des politiques des autorités d’occupation pour judaïser al-Quds, et en changer le statut juridique et historique.

Prenant part à la réunion de la commission ministérielle arabe chargée de l’action internationale, face aux politiques et procédures israéliennes illégales à al-Quds, le ministre a réitéré « les constantes de la Tunisie envers la cause palestinienne, et le militantisme de son peuple pour recouvrer ses droits légitimes ».

Le ministre des Affaires étrangères palestinien a passé en revue les évolutions à al-Quds occupée, face à l’obstination des forces d’occupation de lui porter atteinte, à travers leurs pratiques visant à en changer la nature démographique, économique, culturelle et historique.

La réunion à laquelle ont pris part les ministres des Affaires étrangères d’Arabie saoudite, du Qatar, d’Egypte, du Maroc et les chefs de délégation des Emirats et d’Algérie, ainsi que le Secrétaire Général de la Ligue arabe, a débouché sur une déclaration ministérielle condamnant les pratiques des forces d’occupation, en prenant toutes les mesures à même de renforcer la résistance des Palestiniens face à l’offensive israélienne dans la ville d’al-Quds.

