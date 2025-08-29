La Tunisie prÃ©pare une rentrÃ©e scolaire solidaire avec plus de 200 000 dinars de soutien aux familles dÃ©munies

29-08-2025

 

La Organisation tunisienne pour lâ€™Ã©ducation et la famille (OTEF) prÃ©voit, pour lâ€™annÃ©e scolaire 2025-2026, la distribution dâ€™aides et de bourses scolaires dâ€™un montant total supÃ©rieur Ã  200 000 dinars, afin de faciliter la rentrÃ©e scolaire des Ã©lÃ¨ves issus de familles dÃ©favorisÃ©es.

Le prÃ©sident de lâ€™organisation, Mahmoud Meftah, a annoncÃ© ce vendredi que lâ€™OTEF tiendra son conseil national le 30 aoÃ»t et une rÃ©union administrative le 7 septembre pour finaliser le programme national de lâ€™annÃ©e scolaire Ã  venir.

Parmi les initiatives prÃ©vues, le programme inclut la poursuite de la campagne de lutte contre les drogues, avec lâ€™organisation dâ€™une confÃ©rence nationale en collaboration avec le ministÃ¨re de la Femme, de la Famille, de lâ€™Enfance et des AÃ®nÃ©s. Une autre confÃ©rence nationale sera consacrÃ©e Ã  lâ€™intelligence artificielle, afin de sensibiliser sur ses risques dans les Ã©tablissements scolaires.

Par ailleurs, lâ€™organisation participera Ã  la campagne nationale de lutte contre la rage, qui dÃ©butera le 1er septembre, et ouvrira son siÃ¨ge Ã  Tunis pour assurer la vaccination gratuite des chiens et des chats.

Lâ€™OTEF, acteur tunisien majeur dans le domaine Ã©ducatif et social, vise Ã  renforcer la coopÃ©ration entre famille, Ã©cole et sociÃ©tÃ© Ã  travers des projets Ã©ducatifs, sociaux et Ã©conomiques.

