La Tunisie prÃ©sente sa candidature pour abriter lâ€™agence africaine des mÃ©dicaments

La Tunisie présente sa candidature pour abriter l’agence africaine des médicaments

Le ministère de la Santé a présenté le dossier de candidature de la Tunisie pour abriter, le siège de l’agence africaine des médicaments.

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, s’est entretenu hier, lundi 11 avril, avec une délégation de l’Union africaine conduite par Aggrey John Douglas Ambali, en marge d’une visite d’évaluation de l’implantation du siège de l’agence africaine des médicaments sur notre territoire.

Cette rencontre qui s’est tenue, en présence des cadres du ministère de la Santé, et autres ministères et organismes gouvernementaux, a permis de présenter un programme préparatoire, ainsi que les préparatifs logistiques pour assurer et faciliter le travail de l’équipe de l’agence.

