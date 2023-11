La Tunisie réaffirme la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza

La Tunisie commémore, le 29 novembre 2023, avec le reste de la Communauté internationale, la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, dans un contexte d’extrême détresse et de crise, résultant de l’agression brutale et continue de l’entité occupante contre les territoires palestiniens occupés et les civils sans défense, au mépris total de toutes les conventions internationales et valeurs universelles, sans la moindre responsabilité des actes commis.

L’agression brutale et les attaques horribles perpétrées de sang-froid en Palestine, et en particulier à Gaza, contre des enfants, des femmes, des personnes âgées et des malades, au vu et au su du monde entier, durant près de deux mois, sont une honte pour toute l’humanité, surtout face à l’incapacité de nombreuses parties internationales à assumer leurs responsabilités politiques, juridiques et morales pour mettre fin immédiatement à cette agression barbare et tenir l’entité occupante pour responsable des crimes de guerre et de génocide, commis systématiquement, et ayant ciblé des civils sans défense dans des quartiers résidentiels, des hôpitaux, des camps de réfugiés et des installations de l’Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine, rapporte ce mercredi 29 novembre le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Tunisie, qui se tient de toutes ses capacités aux côtés du peuple palestinien, dénonce les graves violations du droit international humanitaire, face au silence international suspect en échange d’une prise de conscience humaine sans précédent des droits palestiniens, et appelle la Communauté internationale à assumer pleinement sa responsabilité concernant la situation en Palestine, en se basant sur un traitement égal de toutes les questions d’occupation et d’agression, fondé sur les mêmes critères et normes.

La Tunisie réaffirme la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et durable et l’impératif d’assurer un acheminement rapide de l’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin à Gaza et dans toute la Palestine, sans conditions ni obstacles.

Elle réitère le besoin de fournir une protection internationale aux civils palestiniens conformément aux résolutions de l’ONU et de mettre fin au blocus et au cloisonnement illégaux imposés à la Palestine et à Gaza, ainsi qu’aux diverses formes de punition collective infligées aux Palestiniens.

Elle appelle, également, à garantir la protection et à fournir le soutien aux équipes de secours et aux Organisations humanitaires actives sur le terrain.

La Tunisie renouvelle son rejet catégorique de toutes les formes et tentatives d’expulsion et de déplacement forcé des Palestiniens, des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut du territoire palestinien occupé et des tentatives désespérées de liquider la juste cause palestinienne.

« Nous sommes convaincus que la sécurité et la stabilité dans la région restent tributaires de la fin de l’occupation de tous les territoires palestiniens et du reste des territoires arabes occupés et de l’instauration d’une paix juste, globale et durable, permettant au peuple palestinien de jouir de ses droits inaliénables et imprescriptibles, dans son État indépendant et souverain sur son territoire, avec Al-Quds Al-Sharif pour capitale ».

La Tunisie appelle la Communauté internationale à tirer les leçons de l’histoire lointaine et récente et des tragédies passées et présentes pour apporter un changement qualitatif aux efforts internationaux, y compris au niveau du Conseil de sécurité, pour mettre fin au colonialisme et permettre au peuple palestinien d’exercer ses droits légitimes, internationalement reconnus. Elle souligne, également, la nécessité de se passer des approches traditionnelles dans le traitement de la question palestinienne et des agendas inutiles, en privilégiant une nouvelle approche, loin de tout parti pris, basée sur la sagesse, la clairvoyance et le respect des droits, des valeurs et des principes du droit international, y compris le droit international humanitaire, au service de la paix et de la stabilité dans la région.

La Tunisie, partisane de la justice et de la paix, restera ferme dans son soutien de principe aux causes justes, au premier rang desquelles le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance.