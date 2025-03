La Tunisie réaffirme son soutien à la Mission des Nations Unies en Libye

Le 24 mars 2025, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’Étranger, a accueilli Mme Hanna Serwaa Tetteh, récemment nommée Représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies et Cheffe de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL).

Lors de cette rencontre, le ministre tunisien a réaffirmé l’engagement constant de la Tunisie à soutenir les efforts de l’ONU en Libye, ainsi que le mandat de la MANUL. M. Nafti a souligné la volonté de la Tunisie de contribuer activement au soutien du dialogue, du consensus et de la réconciliation, en vue de parvenir à un règlement politique autonome, contrôlé par les Libyens, visant à restaurer la sécurité et la stabilité en Libye tout en favorisant la paix et le développement dans la région.

De son côté, Mme Hanna Tetteh a présenté le plan d’action de la Mission des Nations Unies en Libye. Elle a exprimé sa gratitude pour le soutien indéfectible de la Tunisie à la médiation de l’ONU en Libye, ainsi qu’à la Mission d’appui des Nations Unies en Libye, dans l’accomplissement de son mandat. Elle a également salué les positions équilibrées et constructives de la Tunisie concernant la situation libyenne et son rôle essentiel dans la facilitation du dialogue et de la réconciliation entre les Libyens.

