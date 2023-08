La Tunisie regrette le regain de violence à Tripoli, et prône une solution pacifique sans ingérence étrangère

La Tunisie exprime sa « profonde préoccupation envers les évolutions regrettables en Libye, et appelle à faire valoir le langage du dialogue, et à parvenir à une solution pacifique dans les délais les plus proches, ce qui est à même de contribuer à renforcer les attributs de la sécurité non seulement, en Libye, mais dans la région dans son ensemble ».

Tunis qui se dit attaché à parvenir à » une solution libyenne issue de la volonté populaire, sans ingérence étrangère », regrette, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, « l’accélération des évènements et le renouvellement des affrontements armés dans la capitale libyenne, Tripoli ».

Chose qui « complique, davantage la situation, et provoque des pertes humaines, outre l’absence de sécurité et de stabilité, auxquelles aspire la Tunisie, au même titre que le peuple libyen frère, ajoute la même source ».

Gnetnews