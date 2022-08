La Tunisie risque une pÃ©nurie du lait local, et la vente de celui importÃ© Ã  3 dinars le litre

La Tunisie risque une pénurie du lait local, et la vente de celui importé à 3 dinars le litre

Le vice-président de la chambre nationale de l’industrie du lait, Ali Klabi, a affirmé, ce vendredi 05 août, que « le dispositif de la production laitière, adopté en Tunisie, depuis plus de 40 ans, a permis depuis l’année 2000 de parvenir à l’autosuffisance ».

« Ce dispositif est constitué d’environ 112 agriculteurs, en majorité de petits agriculteurs, (4 à 5 vaches), 300 centres de collecte répartis sur toute la république, et 50 industriels de petite, moyenne et grande taille, avec une capacité de production quotidienne estimée à un milliard, 400 millions litres de lait, dont 80 % est orientée vers les usines ».

Dans un entretien avec Jawhara, il a indiqué que « l’agriculteur tunisien produit le lait moyennant un coût variant entre 1500 et 1700 millimes, et le vend entre 1140 et 1200 millimes, soit une perte quotidienne estimée de 400 à 500 millimes/ Jour, ce qui a obligé les agriculteurs à vendre leur cheptel et à abandonner le secteur laitier ».

Le président de la chambre a ajouté qu’ »une régression continue en matière de réception des quantités du lait a été enregistrée, ce qui présage de la consommation du stock régulateur jusqu’à la fin de l’année actuelle.

Cet état de fait donnerait lieu à une pénurie du lait local, et le recours à l’importation au double du prix, soit près de 03 dinars/ Le litre, a-t-il indiqué.

Ali Klabi a lancé un appel au président de la république, à la cheffe du gouvernement, et à la ministre des Finances pour répondre aux revendications des agriculteurs et industriels du lait, du fait des grandes difficultés que traverse le secteur.

Il a réclamé une intervention urgente pour décider l’augmentation requise du prix à la production, au profit de l’agriculteur avant la fin du mois d’août ou au mois de septembre, au plus tard, avant d’avoir recours à l’importation et de vendre le lait au consommateur tunisien au double de son prix actuel.

Selon Ses dires, la Tunisie est dotée de tous les moyens et est en mesure d’exporter le lait tout au long de l’année.

Gnetnews