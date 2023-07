La Tunisie s’apprête à vivre une vague caniculaire à partir de demain jeudi

La Tunisie s’apprête à vivre une vague caniculaire en cette première décade du mois de juillet 2023.

L’Institut national de Météorologie prévoit ce mercredi une hausse progressive des températures à compter de demain jeudi 06 juillet, dans la plupart des régions, avec l’apparition de coups de sirocco.

La hausse sera palpable, notamment les vendredi 07 et samedi 08, dépassant les moyennes saisonnières de 06 à 10 degrés. Les maximales seront ainsi comprises entre 33 et 37° dans les régions côtières Est, et entre 40 et 44° dans le reste des régions, atteignant localement les 47°.

Les températures iront, relativement, décrescendo à partir de dimanche 09 juillet dans les régions côtières Nord. La fournaise persistera, néanmoins, à l’intérieur du pays, avec des températures très élevées.

Au cours des trois prochains jours, les températures seront comprises entre 39 et 44° à Tunis, 39 et 43° à l’Ariana, 42 et 46° à Béjà, 42 et 47° à Kairouan, 44 et 47° à Tozeur…

A Nabeul, Monastir, Mahdia…le temps sera plus clément, avec un mercure oscillant entre 33 et 37°.

