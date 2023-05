« La Tunisie s’attache à ses relations stratégiques avec l’UE, mais certaines plumes se montrent nostalgiques à Jules Ferry » (Kaïs Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a insisté, ce lundi 29 Mai, sur « la souveraineté de l’Etat tunisien, et la nécessité d’avoir des rapports d’égal à égal, a fortiori que certaines plumes se sont montrées au cours de la dernière période, nostalgiques aux discours de Jules Ferry. »

Recevant à Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, le chef de l’Etat a affirmé « l’attachement de la Tunisie à ses relations stratégiques avec les pays européens et avec l’Union européenne, dans le cadre de l’intérêt commun », rapporte, ce soir, la présidence dans un communiqué.

Kaïs Saïed a rappelé l’initiative qu’il a présentée, appelant à « un Sommet rassemblant les pays de l’Afrique du Nord, ceux du Sud du Sahel, et subsahariens, ainsi que les pays du Nord de la Méditerranée, afin de traiter les causes de l’émigration, qui ne pourrait être qualifiée que d’inhumaine ».

« Les solutions sécuritaires traditionnelles ont montré leurs limites et leur inefficacité, outre le fait qu’elles reposent sur le règlement des résultats et des conséquences, et non sur l’éradication des raisons de la migration irrégulière », a-t-il souligné.

