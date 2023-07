La Tunisie se dit disposée à faciliter les procédures de rapatriement des migrants irréguliers

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’Etranger, Nabil Ammar, a reçu, hier jeudi 13 juillet 2023, une délégation d’ambassadeurs africains accrédités à Tunis, à la suite des derniers évènements survenus en Tunisie en relation avec la migration irrégulière.

La délégation a présenté, à cette occasion, ses condoléances au peuple tunisien et à la famille du citoyen décédé lors des récents incidents qui ont eu lieu à Sfax.

Les ambassadeurs ont exprimé leur entière compréhension de la position tunisienne à propos de la migration irrégulière et leur appréciation des efforts déployés par notre pays dans ce contexte, exprimant la volonté de leurs pays de coopérer pleinement avec la Tunisie pour élaborer des solutions communes et durables afin de faire face au phénomène de la migration irrégulière dans ses différentes dimensions et ce, dans le respect de la dignité humaine et des conventions internationales.

Ils ont également souligné la nécessité de respecter les lois du pays de résidence par les étrangers.

Les diplomates africains ont exprimé la volonté de leurs pays de renforcer davantage la coopération pour lutter contre le phénomène de la migration irrégulière dans le cadre d’une approche globale permettant de combattre les réseaux de criminalité organisée et de la traite des êtres humains et ce notamment à travers le renforcement de la coopération sécuritaire.

Ils ont également exprimé leur désapprobation des critiques faites à l’encontre de notre pays concernant sa gestion de cette question, tout en rappelant que la Tunisie reste un pays accueillant et tolérant.

Le ministre a, pour sa part, indiqué que les relations fraternelles et fortes unissant la Tunisie avec les pays d’Afrique subsaharienne dépassent de loin la question de la migration irrégulière, mettant l’accent sur l’importance de poursuivre le développement des relations bilatérales dans tous les domaines, ainsi que sur la nécessité d’éviter toutes sortes d’amalgame, de privilégier un discours responsable et d’adopter une communication objective et sans parti pris sur la question de la migration.

La question de la migration irrégulière dépasse les capacités d’un seul pays et exige la conjugaison des efforts de tous les pays concernés dans le cadre d’une coopération étroite et une vision commune, a-t-il souligné.

Il a mis en exergue l’initiative du Président de la république ayant appelé à la tenue d’une conférence internationale sur la migration irrégulière tout en rappelant, dans ce contexte, les positions de principe de la Tunisie dans son approche de la question de la migration.

Nabil Ammar a tenu à envoyer un message rassurant aux citoyens des pays de l’Afrique subsaharienne qui se rendent légalement en Tunisie, réitérant la disposition de notre pays, en coordination avec les ambassades concernées, de faciliter les procédures de retour dans leur pays d’origine pour les immigrants irréguliers.

Il a été convenu, au terme de la réunion, de poursuivre la coordination et la communication entre le groupe des ambassadeurs africains et les directions générales concernées au sein du ministère pour assurer le suivi de la coopération et des propositions concrètes portant sur la question migratoire et leur mise en œuvre.