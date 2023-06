La Tunisie se heurte Ã  des dÃ©fis dÃ©coulant de la montÃ©e de la migration irrÃ©guliÃ¨re (Bouden)

La Tunisie se heurte à des défis découlant de la montée de la migration irrégulière (Bouden)

Au deuxième jour de sa visite de travail à Genève, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue, ce mercredi 14 juin, avec la Directrice générale élue, de l’Organisation internationale pour les Migrations, Amy Pope, l’assurant du soutien de la Tunisie aux activités de l’OIM.

La Cheffe du gouvernement, citée par un communiqué de la présidence du gouvernement, a évoqué « les principaux défis auxquels la Tunisie est confrontée, a cause de la montée du fléau de la migration irrégulière, et des réseaux de traite des personnes et de migrants qui lui sont adjacents », plaidant pour « une approche globale et participative du dossier de la migration, où les dimensions sociaux, humains et sécuritaires et de développement aillent de pair ».

Bouden a évoqué l’initiative du président de la république d’organiser une conférence de haut niveau, réunissant les pays de l’Afrique du Nord, du Nord de la Méditerranée, et autres pays subsahariens, afin de parvenir aux solutions propices à la lutte contre ce fléau.

Elle a par ailleurs, affirmé « la nécessité d’une coordination internationale, au sujet de la migration des compétences et de la main d’œuvre, afin qu’elle soit profitable à l’ensemble des pays ».

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué « les principaux projets de coopération réalisés actuellement en Tunisie », affirmant leur détermination à consolider, davantage, cette coopération, notamment pour ce qui est des répercussions des changements climatiques sur la migration internationale.

Najla Bouden avait rencontré hier les experts tunisiens, travaillant au sein des organisations et agences onusiennes à Genève.

Gnetnews