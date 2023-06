La Tunisie se prépare à la participation aux manifestations internationales du tourisme à Paris, Milan…

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a affirmé la nécessité de bien se préparer à assurer les meilleures conditions à la participation tunisienne, aux différentes manifestations internationales, dans les domaines du tourisme et de l’Artisanat, la prochaine période, à l’instar du salon du tourisme et des voyages, « Top Resa » qui se tiendra à Paris, en France en octobre prochain ; et le salon international de Milan, « Artigiano in Fiera », prévu en décembre prochain, à la prestigieuse ville italienne.

Lors d’une séance de travail consacrée à l’élaboration du programme de communication et de marketing en vue de la participation tunisienne aux manifestations dédiées au Tourisme et à l’Artisanat, le ministre a appelé à plus de coopération entre l’office national de l’Artisanat (ONA), et l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) en vue de garantir la meilleure participation tunisienne qui soit, à ces manifestations.

Il a recommandé plus de coordination entre les deux offices dans le but de mener des activités conjointes visant à promouvoir et à mieux commercialiser l’artisanat et le tourisme tunisiens à l’intérieur, et à l’étranger.

