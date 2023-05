La Tunisie se tourne vers la Suisse, qui lui promet soutien technique et financier

La coopération dans les domaines de développement et les possibilités de la consolider la prochaine étape, outre les opportunités existantes pour la relance des investissements helvétiques en Tunisie, étaient au centre de la rencontre ayant réuni hier, après-midi, le ministre de la Economie et de la Planification, Samir Saïed, et la directrice de la coopération au ministère fédéral des affaires étrangères suisse, Patricia Danzi.

Cette rencontre à laquelle a pris part l’ambassadeur suisse à Tunis, Josef Renggli, a permis d’évoquer les programmes de coopération en cours, notamment, dans les domaines d’inclusion sociale, de formation professionnelle, de gouvernance, de consolidation du processus démocratique et autres, rapporte, ce jeudi, le ministère de l’Economie et de la Planification.

Le gouvernement tunisien est « résolu à consolider davantage cette coopération, en tirant profit u soutien technique et de l’expertise suisse, à la lumière des orientations du plan de développement 2023 – 2025, notamment, pour ce qui de la consécration de l’économie sociale et solidaire, de l’autonomie économique des couches démunies, et de la relance du développement dans les régions intérieures, » a affirmé Samir Saïed.

Le ministre a présenté « les principales mesures et réformes décidées, pour améliorer le climat des affaires, outre les atouts compétitifs de la Tunisie en termes d’investissement et de partenariat, notamment dans les secteurs prometteurs, ce qui représente des opportunités réelles pour les entreprises suisses soit d’investir dans notre pays, soit d’élargir leurs activités vers des espaces avoisinants ».

Patricia Danzi a dit la détermination de son pays « à renforcer, davantage, la coopération avec le nôtre, notamment dans les domaines en lien avec le développement social et humain, la relance de la décentralisation, l’amélioration de la gouvernance des entreprises publiques, le développement de la formation, la consolidation de la numérisation et du renouveau…

La Suisse est disposée à assurer le soutien financier et technique et l’expertise nécessaire, en coordination avec les institutions internationales de financement, a-t-elle assuré.

Gnetnews