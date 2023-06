La Tunisie signe une convention avec un organe de la BAD pour la rÃ©alisation du projet de traitement des eaux usÃ©es Ã  Hassiane

La Tunisie signe une convention avec un organe de la BAD pour la réalisation du projet de traitement des eaux usées à Hassiane

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le directeur de la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF), Olivier Pognon, ont signé, ce vendredi 16 juin, d’un accord de facilité technique, en vue de l’élaboration d’un appel d’offres, et des contrats de réalisation, pour le compte de l’instance générale de partenariat public-privé.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement par l’instance de l’Office national de l’assainissement (ONAS), en vue de la réalisation du projet de traitement des eaux usées, dans la région de Hassiane (Kalaat Andalous, Ariana), via le mécanisme du PPP.

Cette contribution technique est « une opportunité pour acquérir une expérience, en matière de réalisation des projets de développement programmés dans le cadre du partenariat public-privé de la meilleure manière que soit, notamment pour ce qui est des aspects juridiques et réglementaires ; chose qui en garantira l’efficacité au niveau de la mise en exécution et de l’exploitation, a déclaré le ministre de l’Economie.

Il a ajouté que le plan de développement 2023/ 2025 a comporté une série d’importants projets que l’Etat compte réaliser, via le partenariat public-privé, du fait de la capacité de ce mécanisme en termes de maîtrise des coûts, de qualité de conception, et de réalisation des projets à une cadence soutenue. Outre les opportunités présentées au secteur privé afin qu’il contribue à l’effort national de développement économique et social, dans le cadre de l’intérêt conjoint.

Selon ses dires, les projets environnementaux dont ceux liés au traitement des eaux usées, ce qui en permet l’usage dans le domaine de l’irrigation et de la production des aliments pour bétail, sont prioritaires dans les programmes de développement futur.

Olivier Pognon a dit les dispositions de la Facilité africaine de soutien juridique, cet instrument de la BAD, a fournir l’expertise et l’appui technique nécessaire à la Tunisie, ce qui l’aide à réaliser ses projets, selon les standards internationaux, dans le cadre d’une bonne gouvernance, permettant d’atteindre les objectifs escomptés.

Abdelmajid Bettaïeb, et Atef Majdoub, respectivement, PDG de l’ONAS, et président de l’IGPPP ont été présents à cette cérémonie.

