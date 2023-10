La Tunisie traverse lâ€™une des pÃ©riodes les plus difficiles de son histoire, le dialogue est nÃ©cessaire (Taboubi)

La Tunisie traverse l’une des périodes les plus difficiles de son histoire, le dialogue est nécessaire (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré, ce vendredi 06 Octobre, que le congrès du SNJT se tient, alors que « la Tunisie traverse l’une des périodes les plus difficiles de son histoire, du fait de l’exacerbation de la crise qui sévit dans tous champs de notre vie ».

Intervenu à l’ouverture du congrès du SNJT, dont les travaux de la sixième édition se tiennent les 06 et 07 Octobre dans un hôtel de Tunis, Taboubi a déploré « une crise économique et sociale, qui approfondit tous les jours la souffrance des Tunisiens, dont le pouvoir d’achat, et les conditions de vie ne cessent de se dégrader, du fait d’une inflation frôlant les deux chiffres, une hausse sans précédent de prix, et une pénurie continue des denrées alimentaires de base ».

Le chef de la centrale syndicale a ajouté, dans une allocution relayée par Echaâbnews, que « le manque de visibilité ne fait que compliquer la situation, et rendre l’horizon plus flou, du fait de l’absence de tout dialogue sociétal sur les causes de la crise et les moyens de la surmonter et de parvenir à des solutions réelles aux problèmes de notre peuple ».

Le blocage du dialogue social et politique ne fait qu’aggraver les déchirements et les divisions, et exacerber la situation socioéconomique, outre le risque pouvant en découler en termes d’exploitation des parties étrangères et des ennemis de la patrie, a-t-il indiqué.

Le SG de l’organisation syndicale a appelé à « un dialogue global et ouvert, en vue de parvenir à un développement équitable, et de bâtir une solidarité nationale réelle, nous permettant de compter sur nos propres moyens, et de vaincre les difficultés. »

Quelque bonnes soient les intentions, et quelle que soit la compétence de la personne, les solutions réelles sont celles qui émanent de la volonté collective et du consensus réel autour du partage des sacrifices exigé par l’étape, ainsi que de leurs fruits, a-t-il considéré.

Gnetnews