L’agence technique de transport terrestre annonce une nouvelle tarification de certaines prestations

L’agence technique de transport terrestre (ATTT) annonce qu’en application des articles 50 et 68 de la loi des finances de l’année 2024, de nouveaux frais seront appliqués à compter du 01er janvier 2024, liés à l’admission et à l’enregistrement des véhicules, aux cartes d’exploitation, des permis de conduire, ainsi qu’à la formation et à l’apprentissage en matière de code de la route et de conduite.

Les frais liés à la visite technique restent inchangés.