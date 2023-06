L’ambassadrice des Emirats dit son admiration pour la jeunesse tunisienne et annonce la crÃ©ation d’un fonds qui lui est destinÃ©

L’ambassadrice des Emirats dit son admiration pour la jeunesse tunisienne et annonce la création d’un fonds qui lui est destiné

L’ambassadrice des Emirats à Tunis, Imen Ahmed Sellami, exprime son admiration pour la jeunesse tunisienne, ayant montré d’importantes capacités créatives dans tous les domaines, à l’instar de la technologie, de l’intelligence artificielle, et des énergies renouvelables.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la diplomate émiratie dit « avoir été subjuguée par les capacités de la jeunesse tunisienne, son esprit créateur, et sa vision prospective positive », lors de sa visite à de nombreuses entreprises, dirigées par les jeunes, signalant que « la jeunesse est l’avenir. »

Imen Ahmed Sellami souligne en préambule que les Emirats considèrent la jeunesse, comme une richesse inépuisable, et leur assure les conditions propices à développer leurs aptitudes et leur création pour contribuer aux projets de planification stratégiques, et être des dirigeants du futur ».

Elle a ajouté que son pays a lancé des initiatives pour développer les aptitudes de la jeunesse dans la région arabe, et les différentes parties du monde, annonçant la création récente d’un fonds de l’emploi et de jeunesse en Tunisie, lequel sera « un outil important pour l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle, le développement de leurs aptitudes et la promotion de l’entrepreneuriat dans leur rang ».

