Lancement des programmes Prosol Elec Eco et PromoLED : Des solutions concrÃ¨tes pour Ã©conomiser l’Ã©nergie et rÃ©duire les factures

Lancement des programmes Prosol Elec Eco et PromoLED : Des solutions concrètes pour économiser l’énergie et réduire les factures

Le lundi 28 avril 2025, la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) a lancé officiellement deux nouveaux programmes, Prosol Elec Eco et PromoLED, depuis son agence d’Ibn Sina. Cette initiative a eu lieu en présence des responsables de la direction centrale de la distribution d’électricité et de gaz, ainsi que des représentants de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME) et de la Coopération Internationale Allemande (GIZ).

Un espace dédié au sein de l’agence a été aménagé pour présenter ces programmes à travers des brochures et des affiches explicatives, afin de faciliter leur compréhension par le grand public.

Prosol Elec Eco

Ce programme a été conçu pour soutenir les ménages dont la consommation annuelle d’électricité se situe entre 1200 et 1800 kWh. Les foyers éligibles peuvent bénéficier d’une subvention de 1500 dinars et d’un prêt à faible taux d’intérêt, remboursable sur une période de 10 ans via la facture d’électricité.

PromoLED

Le programme PromoLED vise à distribuer environ 4 millions de lampes économiques aux familles dont la consommation mensuelle ne dépasse pas 200 kWh. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans une agence STEG avec 3 ampoules classiques pour les échanger contre 3 ampoules LED économes en énergie, contribuant ainsi à une meilleure gestion de l’énergie et à une réduction des dépenses énergétiques des foyers.

Prochaines étapes de la campagne à Tunis

-29 avril 2025 : Agence Ariana

-30 avril 2025 : Agence Mnihla

-2 mai 2025 : Agence Mohammedia

-Semaine du 26 mai : Agence Zahrouni (date à confirmer)

Les prochaines étapes de cette campagne seront communiquées sur les réseaux sociaux et les canaux officiels de la STEG.

Gnetnews