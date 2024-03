Lancement du programme de coopération avec l’université Oxford pour les étudiants, enseignants, et chercheurs tunisiens et britanniques

Le programme de coopération avec l’université britannique, Oxford, au profit des étudiants et chercheurs dans les domaines des sciences humaines et sociales a été lancé hier, lundi 04 Mars 2024.

Une déclaration d’intentions a été signée, à cet effet, entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’ambassade de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord en Tunisie, ainsi que le collège Saint Antony d’Oxford, et Hazem Ben Gacem pour le lancement du programme « Hazem Ben Gacem pour la mobilité et la coopération entre l’université d’Oxford et les universités tunisiennes », en vertu duquel les différentes parties œuvrent à instaurer une coopération durable dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, notamment, dans les domaines des sciences humaines et sociales pour les étudiants, professeurs et chercheurs en Tunisie, et le Collège Saint Antony, conformément aux principes d’égalité des chances, d’inclusivité et de mérite.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du partenariat académique et scientifique entre la Tunisie et le Royaume-Uni, institué par le mémorandum d’entente conclu par le ministre et son homologue britannique à Londres le 28 février 2023, en application des résultats de la commission mixte tuniso-britannique dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le ministre a adressé ses remerciements à Hazem Ben Gacem pour « sa contribution généreuse, laquelle permettra aux étudiants et chercheurs de Tunisie et de Royaume-Uni de participer à l’échange des connaissances et d’expériences et de relancer la recherche scientifique ». Il a souligné le grand rôle joué par nos compétences à l’étranger, et le grand intérêt accordé par la Tunisie, à nouer des liens avec eux et à bénéficier de leurs expériences dans tous les domaines.

L’ambassadrice du Royaume-Uni à Tunis a indiqué que ce nouveau partenariat est le résultat de la dynamique qu’a connue la coopération entre les deux pays, et va permettre de raffermir les liens académiques profonds, et à consolider l’esprit d’entente entre la Tunisie et la Grande-Bretagne.

Pour sa part, Hazem Ben Gacem a souligné l’importance de poursuivre et d’approfondir la coopération, exprimant ses dispositions à la consolider, faisant la lumière sur l’important rôle joué par la diaspora tunisienne à l’étranger.

Le représentant de l’université Oxford a salué « l’excellent niveau » des chercheurs tunisiens dans le domaine des sciences sociales et humaines, dont il s’est aperçu lors de ses visites aux universités tunisiennes, lors de l’élaboration de ce programme.

Le programme de coopération porte sur des initiatives diverses : le programme des étudiants visiteurs, celui des professeurs universitaires, et le programme d’Oxford pour le chercheurs visiteurs.

Il concerne, également, le fonds d’apprentissage de la langue arabe via des bouses universitaires destinées aux étudiants du Collège St Antony, pour s’initier à la langue arabe littéraire ou le dialecte tunisien pour des fins de recherche, ainsi que la bourse Hazem Ben Gacem pour l’étudiant tunisien.

