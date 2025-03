Lancement d’un service de notification numÃ©rique pour lutter contre la violence faite aux femmes

Lancement d’un service de notification numérique pour lutter contre la violence faite aux femmes

L’Observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes a récemment lancé un service de notification numérique à distance pour signaler les cas de violence, accessible via son site web officiel. Cette initiative vise à renforcer les outils de lutte contre la violence faite aux femmes et à offrir une solution facile, sécurisée et confidentielle pour signaler les abus.

Le service, détaillé dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux de l’Observatoire, permet aux victimes de signaler tout type de violence à tout moment et depuis n’importe quel endroit, en remplissant un formulaire en ligne. Le lien pour accéder à ce service est disponible sur le site de l’Observatoire : https://www.observatoire-violence-femmes.tn.

Cette démarche a été réalisée avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population en Tunisie, dans le cadre du programme « Amna », financé par l’Union Européenne, visant à offrir une réponse complète à la violence fondée sur le genre.

En parallèle, les femmes victimes de violence peuvent toujours recourir au numéro vert 1899, mis en place par le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Âgées depuis 2008. Ce service propose une écoute, des conseils, ainsi qu’une orientation vers les services appropriés pour garantir la sécurité des victimes et évaluer leur situation, en tenant compte de leur vulnérabilité sociale et économique.

Gnetnews