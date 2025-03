Lancement d’une plateforme numérique pour améliorer la prise en charge des patients atteints de l’angine de poitrine

Le ministère de la Santé a annoncé, ce mercredi 12 mars 2025, le lancement d’une plateforme numérique innovante destinée à améliorer la qualité des soins pour les patients souffrant de l’angine de poitrine. Ce projet s’inscrit dans la vision du président de la République, Kaïs Saïed, visant à promouvoir l’innovation locale et à valoriser les compétences tunisiennes.

Développée entièrement par des experts tunisiens, en collaboration avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, des ingénieurs en informatique et des médecins spécialistes, cette plateforme permettra d’optimiser la coordination entre les équipes médicales, d’accélérer les interventions et de réduire les complications liées à cette pathologie.

Une phase pilote sera déployée dès le mois d’avril dans cinq régions modèles, après une formation approfondie des professionnels de la santé, avant une généralisation progressive à l’échelle nationale.

Gnetnews