Lancement en vue de la plateforme de la famille tunisienne sur Internet

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a annoncé, ce jeudi 14 Mars, le lancement les tous prochains mois de la plateforme de la famille tunisienne sur Internet, renfermant les différentes prestations du ministère et des organismes gouvernementaux, en lien avec les questions de famille.

Ouvrant une journée d’études sur les centres de conseil et d’orientation familiale, elle a indiqué qu’environ 4 mille familles ont bénéficié des prestations de ces centre au cours de l’année 2023. Plus de 23 mille familles, différentes catégories d’âge confondues, y ont eu recours depuis leur création en 2014.

La ministre a annoncé la création de deux nouveaux centres dans le Grand-Tunis, plus précisément dans les régions à forte densité urbaine. Un programme unique des activités des centres sera fixé s’articulant autour du dialogue au sein de la famille, la lutte contre la violence, les relations au sein du couple, la préparation des jeunes au mariage, pour réduire les tensions, la prise en charge des adolescents, la prévention des méfaits de la dépendance…

Ces centres présentent des prestations de prise en charge, d’orientation, et de conseil psychique, sanitaire, juridique, social, ainsi qu’en matière de sensibilisation, en vue de développer la conscience et le comportement civique au sein de la famille. Ces structures feront connaitre, également, dans le cadre de leurs prérogatives, les mécanismes d’autonomisation économique destinés aux familles, mères et jeunes filles.

Une stratégie de communication sera élaborée pour faire connaitre les activités de ces centres.

Gnetnews