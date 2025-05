Lancement imminent d’une plateforme nationale pour anticiper les métiers d’avenir en Tunisie

La Tunisie s’apprête à franchir un nouveau cap dans la modernisation de ses politiques de l’emploi. Le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi, Hatem Dahmen, a annoncé ce jeudi 15 mai 2025, le lancement imminent d’une plateforme numérique dédiée à l’anticipation des métiers d’avenir et à l’identification des gisements d’emploi.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, M. Dahmen a précisé que cette plateforme devrait voir le jour avant la fin de l’année. Elle s’appuiera sur l’intelligence artificielle et l’exploitation des registres administratifs afin de mieux cerner les besoins réels du marché du travail.

Le responsable a par ailleurs alerté sur la pénurie actuelle dans plusieurs secteurs clés, notamment les professions médicales et paramédicales, ainsi que les métiers liés au tourisme. Il a lancé un appel à la jeunesse tunisienne à se rapprocher des bureaux de l’emploi et à consulter les sites web de l’Agence et du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle pour découvrir les programmes d’accompagnement disponibles.

M. Dahmen a également mis l’accent sur les efforts déployés pour stimuler la création d’emploi, notamment à travers des programmes de soutien aux petites entreprises dans toutes les régions. Ces initiatives incluent des cycles de formation pour développer les idées de projets, un appui à l’élaboration des plans de financement et un accompagnement en partenariat avec la Banque tunisienne de solidarité.

Enfin, il a réaffirmé l’ouverture de l’Agence nationale pour l’emploi à tous les jeunes souhaitant bénéficier de formations spécifiques, quel que soit le domaine choisi.

Gnetnews