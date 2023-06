L’ancien député Lotfi Ali libéré

Le fils de l’ancien député Lotfi Ali a annoncé, via les réseaux sociaux, la libération de son père, le vendredi 23 juin 2023.

Lotfi Ali, ancien député de Tahya Tounes, avait été arrêté le 21 août 2021. Il était alors visé par trois mandats de recherche émis par la direction de lutte contre les crimes économiques et financiers pour des chefs d’accusation tels que le faux et usage de faux, la corruption administrative, le blanchiment d’argent, le conflit d’intérêts et l’enrichissement illicite. Ces accusations faisaient suite à une enquête sur une affaire de corruption liée à l’extraction et au transport du phosphate.

L’avocat Fayçal Jadlaoui avait annoncé le 9 juin dernier que la Commission de conciliation pénale avait réclamé onze millions de dinars à ses clients, à savoir l’ancien député et son frère. Ainsi, Lotfi Ali a été libéré dans le cadre du processus de conciliation pénale, tandis que son frère demeure toujours en détention.

