L’ancien maire de Kef placé en détention provisoire pour abus de pouvoir

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Kef a émis un mandat de dépôt à l’encontre de l’ancien maire de Kef, accusé d’abus de pouvoir dans le but d’obtenir un avantage indu, entraînant des dommages à l’administration et violation des règlements en vigueur. L’information a été confirmée par Yosri Haouami, premier substitut du procureur du tribunal de première instance de Kef et porte-parole officiel.

Lors d’une déclaration à Mosaïque FM ce mercredi 14 février 2024, Haouami a annoncé que le parquet du tribunal de première instance de Kef a ordonné l’ouverture d’une enquête contre l’ancien maire et toute personne identifiée au cours de celle-ci.

Suite aux interrogatoires, le juge d’instruction a décidé de placer l’ancien maire de Kef en détention provisoire en attendant la conclusion de l’enquête et sa présentation au parquet, où des demandes formelles pourront être formulées.

Gnetnews