Lassad Yacoubi critique le discours de Kais Saïed envers les enseignants

Lassad Yacoubi, secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire, a exprimé son désaccord face au discours du président de la République, Kais Saïed, lors de sa rencontre avec le ministre de l’Education.

Selon lui, les propos tenus par le président contenaient des menaces et des accusations inadmissibles. Dans un message publié sur sa page Facebook, Yacoubi a affirmé qu’il ne cédera pas dans la défense des droits des enseignants. Il a également souligné que les solutions pour les problèmes des enseignants doivent être trouvées à travers des négociations sérieuses, plutôt que des accusations et des menaces.

Pour rappel, le président Saïed a déclaré que les élèves ne devaient plus être pris en otage et que la rétention des notes par les enseignants était inacceptable et ne devait pas se prolonger. Il a appelé à des discussions pour trouver des solutions satisfaisantes pour tous, redonnant à l’enseignant la place qui lui revient.

