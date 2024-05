L’Association des Magistrats Tunisiens condamne l’attaque contre l’avocate Sonia Dahmani et exprime son soutien aux avocats

Dans un communiqué publié ce jour, l’Association des Magistrats Tunisiens réagit aux événements survenus samedi soir, le 11 mai 2024. Des forces de sécurité, en civil et masquées, ont fait irruption au domicile de l’avocate et journaliste Sonia Dahmani à Tunis, l’arrêtant et l’emmenant vers une destination inconnue. Ces actions font suite à l’ouverture d’une enquête à son encontre, à une convocation devant le juge d’instruction, et à l’émission d’un mandat d’arrêt à son encontre. Cette intervention a également entraîné des agressions envers plusieurs avocats et journalistes présents sur les lieux, ainsi que la convocation pour interrogatoire et la détention de deux autres journalistes, Mourad Zghidi et Borhen Bsais, en raison de leurs opinions.

Le communiqué rappelle également les mesures prises récemment qui ont porté atteinte à l’indépendance judiciaire en Tunisie, telles que la dissolution du Conseil Supérieur de la Magistrature et son remplacement par un conseil intérimaire sous l’autorité exécutive, ainsi que l’émission de décrets permettant au président de révoquer directement les juges sans garanties de procédure équitable, et les pressions exercées sur les juges à travers des mutations arbitraires et des sanctions administratives.

L’Association des Magistrats Tunisiens dénonce fermement ces actes et considère l’attaque contre Sonia Dahmani comme une atteinte grave à l’indépendance judiciaire et au rôle essentiel des avocats dans la protection des droits et des libertés, ainsi que dans la garantie de l’état de droit et la préservation des droits individuels et collectifs.

Le communiqué exprime également une solidarité totale avec L’Ordre national des avocats tunisiens, appelant à l’unité et à la résistance face à cette attaque sans précédent. L’AMT condamne également la montée des attaques contre la liberté d’expression et de la presse, ainsi que la diminution de sa protection judiciaire, notamment par l’utilisation abusive du décret numéro 54 de l’année 2022, « contraire aux principes constitutionnels garantissant la liberté d’expression et à la Convention de Budapest sur la protection du journalisme », lit-on dans le même communiqué.

En conclusion, l’Association des Magistrats Tunisiens réitère son appel à tous les juges, quel que soit leur rang, à ne pas abandonner leur rôle crucial dans la protection des droits et des libertés, et à résister à toute forme de pression qui leur serait imposée.

Gnetnews