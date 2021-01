Le CA coule, l’ES Sahel assure, le CA Bizertin dominÃ©

Le CA coule, l’ES Sahel assure, le CA Bizertin dominé

Quatre matchs de la dizième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi. A El Menzah, l’Union Sportive de Monastir a dominé le Club Africain (3/1). Les Rouges et Blancs restent relégables avec seulement sept points au compteur avant d’affronter l’Espérance de Tunis ce samedi.

De son côté, l’Etoile du Sahel a aligné un deuxième succès de rang sous les ordre de Lassaâd Dridi en s’imposant (1/3) sur le terrain de la JS Kairouan qui n’a encore qu’un seul point.

Au Bardo, le Stade Tunisien a concédé le nul (0/0) contre l’US Ben guerdane alors que l’AS Rejiche a dominé le CA Bizertin (1/0).

Le Classement

ES Tunis 22

CS Sfaxien 17

US Ben Guerdane 17

ES Sahel 17

AS Rejiche 15

AS Soliman 14

ES Metlaoui 14

Stade Tunisien 13

US Monastir 11

Olympique de Beja 10

CA Bizertin 9

US Tataouine 8

Club Africain 7

JS Kairouan 1

