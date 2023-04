« Le CA du FMI va arrêter une nouvelle date pour l’examen du dossier de la Tunisie » (porte-parole)

Le fonds monétaire international (FMI) va arrêter une nouvelle date pour examiner le dossier de la Tunisie, de la part de son Conseil d’administration, en concertation avec les autorités tunisiennes, a déclaré la porte-parole du FMI, Wafa Amr, lundi, à Washington.

Dans une déclaration à la TAP, en marge des réunions du printemps 2023 du FMI et de la banque mondiale, tenues du 10 au 16 avril à Washington, elle a souligné que le FMI maintient son engagement envers la Tunisie.

Les autorités tunisiennes ont réalisé des avancées en matière de mise en oeuvre du programme de réformes économiques, a-t-elle indiqué, insistant sur le fait que la réussite dudit programme requiert l’adhésion des différentes parties prenantes, outre le soutien des partenaires de développement.

Une délégation officielle comptant le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, participerait aux réunions du printemps de la banque mondiale et du FMI.

La Tunisie et le FMI avaient conclu le 15 octobre 2022 un accord au niveau des experts au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) d’une durée de 48 mois, pour un montant d’environ 1,9 milliard de dollars, « pour appuyer les politiques économiques de la Tunisie ».

Le FMI avait supprimé la Tunisie du calendrier des réunions de son Conseil d’administration programmées le 14 décembre 2022, ce qui a reporté son obtention de ce crédit pour financer son budget.

Gnetnews