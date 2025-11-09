Le CA et l’EST se quittent bons amis ! le Stade Tunisien craque à Ben Guerdane

09-11-2025

Le très attendu derby de la capitale s’est achevé sur le score de parité (0/0). Après une première période décevante de la part des deux équipes, les choses ont un peu bougé à la reprise. 

L’Esperance, qui avait perdu ses atouts offensifs (Belaili et Sasse, sortis sur blessure) depuis le premier quart d’heure, a été plus entreprenante et a obtenu un pénalty que Danho a raté.

Par la suite, le CA était plus entreprenant mais sans être trop dangereux face à Ben Said qui n’a réalisé qu’une seule parade. Le match nul équitable fait les affaire de l’EST qui garde trois longueurs d’avnace sur son voisin et quatre sur le club du Bardo.

À Ben Guerdane le Stade Tunisien s’est incliné (1/0) face à l’USBG alors que l’ES Zarzis a fait match nul contre l’ES Metlaoui (0/0).

 

