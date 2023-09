Le comité administratif de l’enseignement de base appelle au dialogue pour garantir une année scolaire réussie

Taoufik Chebbi, secrétaire général adjoint de la Fédération Générale de l’Enseignement de Base, a affirmé que le comité administratif de l’enseignement de base, qui se réunit se réunit ce jeudi à Hammamet, a pour mission d’évaluer les récents développements du secteur.

Il a précisé dans ce sens que le boycott de la rentrée scolaire n’était pas à l’ordre du jour de cette réunion.

Dans une déclaration à la presse, il a ajouté que les membres de la fédération discuteront également des mécanismes et des moyens nécessaires pour répondre aux revendications des enseignants.

Il a souligné que la fédération est ouverte au dialogue, considérant qu’il s’agit du seul moyen de résoudre les problèmes. Il a déclaré : « La réponse du ministère de l’Éducation à nos demandes est l’unique garantie d’une année scolaire réussie’ ».

Dans ce contexte, M. Chebbi a souligné que selon la Fédération de l’enseignement de base, le renvoi de 170 directeurs d’établissements scolaires et le blocage des salaires de 3 000 instituteurs sont perçus comme injustes. De plus, il considère que les décisions unilatérales prises par le ministère sont préjudiciables à l’ambiance de la rentrée et génèrent des tensions.

Gnetnews