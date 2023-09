Le Consulat gÃ©nÃ©ral de Tunisie Ã  Tripoli s’adresse aux Tunisiens de l’Est libyen, Ã  l’issue des inondations meurtriÃ¨res

Le Consulat général de Tunisie à Tripoli s’adresse aux Tunisiens de l’Est libyen, à l’issue des inondations meurtrières

Suite aux inondations dévastatrices ayant envahi Benghazi en Libye et les régions avoisinantes, le Consulat général de Tunisie à Tripoli met à la disposition de la colonie tunisienne se trouvant à l’Est libyen, et toutes les régions sinistrées un numéro de contact pour prévenir au sujet des cas urgents concernant des Tunisiens.

Il s’agit du 00218213409479.

Le consulat présente « ses sincères condoléances et ses sentiments de compassion au peuple libyen suite à ces torrents d’eau et à ces inondations ayant provoqué d’immenses pertes humaines et des dégâts matériels », souhaitant « prompt rétablissement aux blessés ».

Les deux têtes de l’exécutif avaient exprimé hier lundi, les condoléances et la solidarité de la Tunisie, aux autorités et peuple libyen, en ces circonstances douloureuses, annonçant la mise à disposition moyens nécessaires pour surmonter, rapidement, les conséquences des inondations, provoquées par le passage de la tempête méditerranéenne, Daniel.

Gnetnews