Le coût du passeport biométrique pourrait doubler : entre 120 et 240 dinars

Le prix du passeport « traditionnel » en Tunisie est actuellement fixé à 60 dinars pour les adultes. Cependant, une augmentation significative est à prévoir avec l’introduction du passeport biométrique.

Selon les déclarations du député Mohamed Ali, rapporteur de la Commission parlementaire des droits et des libertés, le coût de délivrance du passeport biométrique devrait varier entre 120 et 240 dinars. Cette information confirme les annonces précédentes faites par les représentants du ministère de l’Intérieur au Parlement, précisant que les tarifs dépendront du nombre de pages du passeport, oscillant entre 36 et 40 pages.

Le passeport biométrique,, vise à sécuriser les données personnelles des voyageurs pour prévenir toute falsification. Il facilitera également les contrôles aux frontières, contribuant ainsi à une meilleure fluidité des voyages.

L’introduction du passeport biométrique s’inscrit dans la volonté de la Tunisie de se conformer aux normes internationales en matière de sécurité des documents de voyage imposées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Prévu officiellement pour le 1er avril 2024, le lancement du passeport biométrique s’accompagnera de la mise en œuvre d’une stratégie de généralisation, dès l’approbation du projet de loi par le ministère de l’Intérieur.

