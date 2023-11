Le croissant rouge tunisien versera une indemnitÃ© de 400 dinars aux Ã©tudiants de Gaza poursuivant leurs Ã©tudes en Tunisie

Le croissant rouge tunisien versera une indemnité de 400 dinars aux étudiants de Gaza poursuivant leurs études en Tunisie

Le Croissant rouge tunisien versera une indemnité mensuelle d’une valeur de 400 dinars, pendant trois mois, au profit de 144 étudiants de la bande de Gaza, inscrits dans des universités tunisiennes, suite à la poursuite de l’offensive de l’entité sioniste contre l’enclave palestinienne, ce qui a donné lieu à la suspension du financement pour la majorité des étudiants de Gaza à l’étranger, a indiqué la porte-parole du croissant rouge tunisien à la TAP.

Une rencontre a réuni le croissant rouge tunisien et l’ambassadeur de Palestine à Tunis, Hael Fahoum, où il a été décidé de créer une commission conjointe, pour le suivi de la situation des étudiants palestiniens résidant en Tunisie, au nombre de 503, en leur fournissant le soutien nécessaire, notamment, les étudiants issus de la bande de Gaza, afin qu’ils puissent surmonter les difficultés découlant de l’offensive sioniste qui se poursuit depuis le 07 Octobre, a-t-elle ajouté.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait annoncé des mesures en faveur des étudiants palestiniens, en les faisant bénéficier de l’hébergement dans les foyers et cités universitaires, au titre de l’année universitaire 2023 – 2024 ; et en élargissant la base des bourses universitaires, qui leur sont destinées, pour concerner les étudiants en Master, outre ceux de licence et d’études médicales.

Gnetnews