Le dÃ©partement d’Etat US annonce un nouveau soutien financier Ã  la Tunisie pour venir en aide aux migrants en situation prÃ©caire

Le département d’Etat US annonce un nouveau soutien financier à la Tunisie pour venir en aide aux migrants en situation précaire

Le département d’Etat américain annonce avoir consacré une enveloppe de 4.45 millions de dollars au titre du nouveau financement de l’Organisation internationale des Migrations (OIM), en vue de contribuer aux efforts de l’Etat, en matière de mise à disposition des aides et opérations humanitaires à l’intention des migrants en situation précaire.

Ce financement englobe 3.45 millions de dollars pour améliorer l’accès à la justice, alors qu’un million de dollars sera alloué aux aides humanitaires vitales.

Ce faisant, la chargée d’affaires de l’ambassade US, Natasha Franceschi, la représentante du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations (PRM), Castanzo Youth, et le chef de mission de l’OIM en Tunisie, Azzouz Samri, se sont réunis pour discuter des défis de la migration, et des moyens à même de remédier à cette crise humanitaire, en appui du gouvernement Tunisien.

Gnetnews