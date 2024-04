Le Directeur Général de la Douane effectue une visite aux services douaniers de Djerba

Le Directeur Général de la Douane s’est rendu, ce jeudi 25 avril, en visite aux services douaniers de l’aéroport de Djerba, où il s’est enquis de près, de la promptitude des différentes équipes douanières à l’aéroport, et à l’aérogare de fret, et leurs conditions de travail.

Accompagné par des cadres douaniers, il a affirmé l’importance du contrôle douanier et de facilitation des formalités pour les voyageurs.

Il a souligné la nécessité de bien préparer la saison du retour des Tunisiens à l’étranger, de bien les accueillir, et de faciliter les procédures qui leur sont destinées, dans le cadre du respect de la loi. Outre le fait de faire montre de prudence, et d’effecteur les formalités de contrôle requis et de coordination avec les services frontaliers, en vue d’assurer la bonne marche de travail.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’inspection des services douaniers au sud tunisien.

