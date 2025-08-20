Le Front du salut national dÃ©nonce les violences subies par le juge Mourad Messaoudi lors de son arrestation

Le Front du salut national a exprimÃ©, lundi, sa vive condamnation des violences qui auraient visÃ© le juge Mourad Messaoudi et des membres de sa famille, lors de lâ€™exÃ©cution dâ€™un mandat dâ€™amener Ã son encontre.

Dans un communiquÃ©, la coalition dâ€™opposition a qualifiÃ© cet incident de Â« retour dangereux Â» aux pratiques de violence policiÃ¨re, estimant quâ€™il sâ€™agit dâ€™une rÃ©gression par rapport aux acquis rÃ©alisÃ©s en matiÃ¨re de droits et libertÃ©s depuis la rÃ©volution, notamment le droit Ã lâ€™intÃ©gritÃ© physique.

Le Front a soulignÃ© que lâ€™agression dâ€™un magistrat constitue une Â« violation flagrante Â» de lâ€™immunitÃ© accordÃ©e par la loi aux juges, en vue de garantir lâ€™indÃ©pendance et lâ€™autoritÃ© de la justice.

La formation politique a par ailleurs mis en lien cet incident avec le contexte des rÃ©vocations de magistrats dÃ©cidÃ©es en 2022, rappelant que le juge Messaoudi avait obtenu gain de cause devant la justice administrative. Elle y voit Ã©galement une forme de reprÃ©sailles contre un candidat Ã la derniÃ¨re Ã©lection prÃ©sidentielle, poursuivi pour falsification de parrainages dans ce quâ€™elle considÃ¨re comme un procÃ¨s Â« dÃ©pourvu des conditions dâ€™un jugement Ã©quitable Â».

Le Front du salut national a enfin appelÃ© les autoritÃ©s Ã rÃ©vÃ©ler le lieu de dÃ©tention du magistrat, Ã garantir le respect de ses droits fondamentaux, et Ã permettre Ã sa famille et Ã ses avocats de le visiter. Il a aussi exigÃ© lâ€™ouverture dâ€™une enquÃªte sur les conditions de son arrestation et la poursuite de toute personne ayant commis des abus contre lui ou ses proches.

