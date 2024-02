Le FTDES révèle les statistiques des arrivées clandestines sur les côtes italiennes

Selon les données récemment publiées par le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) concernant la migration non réglementaire, les arrivées sur les côtes italiennes au cours de l’année 2023 se sont élevées à 17 322 personnes, parmi lesquelles 3 334 Tunisiens, représentant ainsi 19,30% du total des arrivants. À noter que parmi ces arrivants, 3 072 étaient des mineurs non accompagnés.

Parallèlement, le FTDES a enregistré 1 313 victimes et personnes disparues dans des opérations de migration clandestine sur les côtes tunisiennes au cours de la même période. Ces incidents tragiques mettent en lumière les risques élevés auxquels sont confrontés ceux qui entreprennent ces voyages périlleux, souvent dans des conditions précaires.

Gnetnews