Le gouvernement Dbeibah consacre 2 milliards de dinars pour la reconstruction de Bengazi et Derna, l’Algérie instaure un pont aérien

Le gouvernement d’union libyen annonce, ce mardi 12 septembre, une enveloppe de 2 milliards de dinars, au profit du fonds de reconstruction des villes de Benghazi et Derna, en vue de la reconstruction des communes sinistrées, et la réhabilitation des régions détruites par les pluies diluviennes, et les inondations qui s’en suivies.

Le Conseil des ministres a, par ailleurs, ordonné à l’appareil exécutif des projets du transport de conclure des contrats avec les sociétés internationales, en vue de rétablir l’infrastructure dans les régions dévastées, reconstruire les ponts et les cours d’eau.

Il a, par ailleurs, ordonné au ministère de gouvernance locale d’envoyer des correspondances aux conseils municipaux dans les zones sinistrées, en vue de recenser les familles sinistrées, de leur verser un salaire mensuel, en leur fournissant les besoins nécessaires et urgents dans l’immédiat.

Pont aérien

L’Algérie a instauré un pont aérien constitué de 8 avions de l’aviation militaire, en vue d’acheminer les aides aux régions sinistrées, suite au passage de la tempête méditerranéenne, Daniel.

Cette décision est intervenue à la demande du président du conseil présidentiel libyen, rapporte l’agence de presse libyenne, citant un communiqué de la présidence algérienne.

Alger a exprimé son engagement en faveur « d’une solidarité inconditionnée et illimitée avec le peuple libyen », afin de l’aider à dépasser les conditions difficiles qu’il traverse.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l’Est libyen, et les inondations qui s’en sont suivies, ont provoqué des conséquences catastrophiques sur de nombreuses villes à Jbel Lakhdar, notamment Derna, avec des cités entières emportées par les eaux.

Le ministre de la Santé du gouvernement de l’Est, cité par l’agence libyenne, a affirmé que « la situation à Derna est terrifiante ». « Il y a des cités encore isolées, et d’autres totalement emportées, et le bilan des morts des suites des inondations sera horrible », a-t-il dit, annonçant que les inondations ont fait, jusque-là plus de 3000 morts.

Gnetnews