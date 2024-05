Le gouvernement s’attÃ¨le aux prÃ©paratifs pour la saison touristique 2024

Le gouvernement s’attèle aux préparatifs pour la saison touristique 2024

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé les lundi 20 et mardi 21 mai 2024, au Palais du gouvernement à La Kasbah, un conseil ministériel consacré aux préparatifs de la saison touristique estivale.

En ouvrant la session, Ahmed Hachani a affirmé que la Tunisie est une destination touristique sûre, soulignant la reprise notable du secteur touristique qui a surpassé les niveaux de 2019, année de référence avant la pandémie de Covid-19. Il a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour réussir la saison estivale 2024 et promouvoir le tourisme alternatif, afin de faire de la Tunisie une destination touristique de premier plan tout au long de l’année.

Le ministre du Tourisme, Moez Benhassine a présenté une feuille de route pour améliorer et promouvoir le tourisme tunisien, en mettant l’accent sur la qualité des produits et des services grâce à un programme spécifique. Les préparatifs pour l’été 2024 incluent des initiatives pour améliorer les infrastructures et les services dans les zones touristiques, ainsi que la mise en place d’un numéro vert (80 100 333) disponible 24/24 et 7/7 pour recueillir les plaintes des touristes. Une cellule de suivi des commentaires et des réclamations sur les réseaux sociaux et par e-mail (celsuicom@discovertunisia.com) a également été créée.

Un groupe de travail interministeriel a été formé pour assurer le bon déroulement de la saison touristique et intervenir rapidement en cas de problèmes. Le Premier ministre a également annoncé une réunion de travail ministérielle en novembre prochain pour évaluer les résultats de la saison en cours et commencer les préparatifs pour 2025.

Gnetnews