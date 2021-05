Le « Gunner » Omar Rekik jouera pour la Tunisie

C’est officiel. Le joueur tunisien du club d’Arsenal, Omar Rekik a fait son choix et portera le maillot de la sélection tunisienne. C’est la FTF qui a annoncé la nouvelle ce mercredi via sa page Facebook officielle. Le joueur a signé tous les documents nécessaires et renforcera les rangs des Aigles de Carthage à partir du prochain stage.

Agé e 19 ans, Rekik occupe le poste de défenseur central. Il a rejoint l’équipe U23 des Gunners depuis janvier 2021 en provenance du Hertha Berlin.

GnetNews