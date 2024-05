Le journaliste palestinien Wael Dahdouh en visite en Tunisie sur invitation du SNJT

Sur invitation du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), Wael Dahdouh, journaliste palestinien et correspondant de la chaîne Al Jazeera à Gaza, est arrivé en Tunisie ce lundi 27 mai 2024.

Un comité de la direction exécutive du SNJT l’a accueilli à l’aéroport de Tunis-Carthage avant de l’accompagner au siège du syndicat.

Lors de sa déclaration au siège du SNJT, Wael Dahdouh a affirmé que le journalisme est avant tout un message humanitaire et un devoir patriotique. Il a souligné que les journalistes palestiniens ont payé un lourd tribut pour accomplir ce devoir. « Nous avons essayé de remplir ce devoir autant que possible. Nous avons accompli cette noble mission humanitaire, espérant avoir pu révéler ce qu’ils ont voulu cacher et dévoiler tous les plans qu’ils ont voulu exécuter dans le silence », a-t-il déclaré.

Wael Dahdouh a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux qu’il a reçu en Tunisie et pour le soutien continu à la cause palestinienne de la part de nombreux pays. « Ce soutien atténue tous les sacrifices consentis, ce qui nous renforce et nous incite à continuer la bataille », a-t-il ajouté.

Demain, mardi 28 mai, Wael Dahdouh participera à une conférence de presse conjointe avec le SNJT à partir de 10 heures, au cours de laquelle le programme complet de sa visite sera annoncé.

