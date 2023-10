Le mémorandum d’entente européen avec la Tunisie s’est soldé par un échec (parlementaire européen)

Le député européen pour le parti, Italia Viva, Nicola Danti, a indiqué que le mémorandum d’entente européen au sujet des migrants avec la Tunisie, appuyé, avec force, par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, s’est soldé par « un échec cinglant ».

Cité par l’agence de presse italienne, AKI, Nicola Danti, du parti dirigé par l’ex-président du Conseil, Matteo Renzi, a déclaré que « le gouvernement tunisien a restitué 60 millions euros des fonds européens, qui lui ont été consacrés”.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le parlementaire européen a indiqué sur un ton ironique, « des résultats excellents de Giorgia Meloni, rien après les promesses et la propagande ».

Le président de la république, Kaïs Saïed, a annoncé hier, la restitution de la somme fournie par l’Union européenne, au titre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, étant donné que cette méthode comporte une atteinte à notre dignité et une manière d’imposer le fait accompli », signalant que ce versement a été effectué « à l’insu des autorités tunisiennes, nous n’avons même pas été consultés à ce sujet ».

Lors d’une entrevue hier, avec le le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, et la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, Saïed a déclaré «Notre peuple refuse la charité, sous quelque forme que ce soit, et n’accepte d’être traité, que dans le cadre d’un partenariat stratégique, sur la base d’un rapport d’égal et à égal et du respect ».

Gnetnews