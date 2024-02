Le ministère de la Santé lance un concours pour les jeunes tunisiens sous l’intitulé « Le Tabac : ça fait des dégâts »

Le ministère de la Santé annonce le lancement du concours intitulé « Le Tabac : ça fait des dégâts ».

Cette opération est menée en partenariat avec les ministères de l’Enseignement supérieur, de l’Education, de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées et de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé en Tunisie et l’alliance tunisienne contre le tabac.

Ouvert aux candidats tunisiens, ce concours a pour objectif d’inviter les jeunes talents tunisiens à participer à la création de visuels : étiquettes de mise en garde sanitaire graphique (EMG), de sensibilisation contre le tabagisme et ses effets nocifs, adaptés au contexte tunisien. Ainsi une banque tunisienne d’avertissements schématisés pour la lutte contre le tabac, exploitables sur les paquets de cigarettes et sur les différents autres produits du tabac serait disponible.

Des certificats et des trophées de reconnaissance seront décernés aux 10 visuels sélectionnés, relatifs aux thèmes.

Les visuels sélectionnés choisis seront publiés et utilisés sur des supports imprimables et sur les paquets de cigarettes lors des campagnes de sensibilisation.

Les participants ont jusqu’au 15 avril 2024 pour soumettre leurs visuels par E-mail à l’adresse électronique suivante : dssb.dssb@rns.tn.