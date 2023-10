Le ministÃ¨re de l’Education s’engage Ã  rÃ©soudre les dÃ©fis du secteur de l’Ã©ducation

Le ministère de l’Education s’engage à résoudre les défis du secteur de l’éducation

Le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, assure que des mesures sont prises pour résoudre diverses problématiques au sein du secteur éducatif. Celles-ci incluent l’affectation d’enseignants aux postes vacants et la lutte contre la précarité de l’emploi dans les écoles, visant ainsi à créer un environnement favorable à l’enseignement », a déclaré le ministre lors de sa visite dans la région de Sidi Bouzid, lors d’un entretien avec l’agence TAP.

Le ministre a également souligné que le ministère travaille activement pour résoudre les problèmes relatifs aux foyers et au transport scolaire. À cet égard, il a mentionné que six bus scolaires ont été mis à la disposition de la direction régionale de l’éducation à Sidi Bouzid, en plus de la distribution de 450 000 goûters aux élèves de la région.

Pendant sa visite, le ministre a présidé un conseil régional de l’éducation, en présence du gouverneur de Sidi Bouzid et de représentants des directions régionales et d’organisations nationales. Ce conseil a abordé divers problèmes liés au secteur éducatif dans la région, tels que la surpopulation dans les classes, le vieillissement des équipements et du parc automobile, le manque de terrains pour la construction de nouveaux établissements, l’absence d’espaces dédiés aux élèves pendant les heures creuses et le manque d’eau potable dans plusieurs établissements scolaires.

Le ministre a également inauguré une nouvelle école primaire dans la délégation de Regueb, accueillant 204 élèves, et a visité l’école « El Mostakbal » ainsi que le lycée secondaire Ibn Khaldoun à Sidi Bouzid Ouest.

