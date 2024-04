Le ministère de l’Enseignement supérieur annonce des bourses pour des doctorants tunisiens pour des études en Grande-Bretagne

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce l’ouverture des candidatures pour le premier programme d’octroi de trois bourses de recherche aux étudiants tunisiens, doctorants dans des domaines scientifiques, humaines et sociales, qui souhaitent poursuivre leurs recherches, au collège Saint-Antony, à l’université d’Oxford.

La bourse qui s’étend sur dix semaines comprend :

*Les dépenses de visa et de voyage entre la Tunisie et Oxford ;

*Les frais d’inscription et les dépenses de repas ;

*Le logement gratuit avec les étudiants du Collège Saint-Antony ;

Le 30 avril 2024 est le dernier délai de dépôt des candidatures sur l’adresse électronique :

tunisia-oxford@sant.ox.ac.uk

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération bilatérale tuniso-britannique dans le domaine de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique, et en application de la convention portant sur le programme Hazem Ben Gacem de coopération entre la Tunisie et l’université d’Oxford, lequel comprend de nombreux axes de coopération destinés aux étudiants.

Gnetnews